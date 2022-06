Résultat de la législative à Sées : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

L'analyse des derniers scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,4% au sein de la commune. La participation était de 73,32% au premier tour, c'est-à-dire 1973 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 48,64% des électeurs à Sées avaient participé au vote.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Sées. Avec 29,26% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sées dimanche 12 juin à l'occasion du premier round de la législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 20,43% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National récupère 20,11% des votes.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative à Sées. Les 2685 électeurs de Sées votant dans la 1ère circonscription de l'Orne ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er tour des élections législatives 2022. Le taux d'abstention représente 51% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 379 non-votants). Reste à savoir si les habitants des 109 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de l'Orne feront les mêmes choix que ceux de Sées. Marie-Annick Duhard a ainsi rassemblé 29% des voix. Elle arrive devant Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Myriam Maignan (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 20% et 20% des votes.

Comme partout dans le pays, les 4 637 habitants de Sées ( Orne ) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34% des votes au premier tour à Sées. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 12% des voix. Le choix des votants de Sées était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55% des suffrages), abandonnant donc 45% des votes à Marine Le Pen. Le président des Français aura-t-il la possibilité de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?