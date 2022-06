En direct

19:28 - Quel résultat à Sées pour la coalition de gauche ? Les inscrits de Sées avaient offert 12,18% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,79% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 16,26% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Sées ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des derniers jours rejailliront probablement sur les législatives à Sées ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Sées avec 33,85% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 28,22%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,18% et Éric Zemmour à 6,55%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Sées À Sées, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention. L'inflation et ses répercussions sur le moral des ménages seraient par exemple capables d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Sées. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 25,6% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 26,68% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation à Sées va-t-elle encore baisser aux élections législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? En 2017, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 57,9% au premier tour des électeurs de Sées, à comparer avec une abstention de 50,83% pour le second round.