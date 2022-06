Résultat de la législative à Segré-en-Anjou Bleu : en direct

18:48 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Segré-en-Anjou Bleu ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Segré-en-Anjou Bleu comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait enregistré 15,69% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,61% et 2,08% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 22,38% à Segré-en-Anjou Bleu pour ce premier tour des élections législatives.