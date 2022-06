Résultat de la législative à Seloncourt : en direct

17:19 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Seloncourt ?

Avec 30,65% des suffrages, au premier round à Seloncourt, Marine Le Pen avait glané la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,14%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,72% et Éric Zemmour à 8,6%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.