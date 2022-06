Résultat de la législative à Séméac : en direct

12/06/22 11:24

10 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Séméac ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures au niveau du reste du pays. Et les 3739 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 4 bureaux de vote et choisir un favori pour cette première étape.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Séméac ( Hautes-Pyrénées ) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 26,4% des suffrages au premier tour à Séméac, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 21,9% et 21,6% des suffrages. Le choix des administrés de Séméac était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,9% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 42,1% des suffrages.