En direct

20:05 - Quel résultat aux législatives de Sermaize-les-Bains pour la coalition insoumise ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Sermaize-les-Bains comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,33% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,47% et 1,24% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 18,04% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Sermaize-les-Bains, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Sermaize-les-Bains avec 41,13% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 21,55%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,33% et Éric Zemmour à 6,8%. Les indications nationales des ultimes semaines modifieront certainement ces équilibres lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - À Sermaize-les-Bains, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À Sermaize-les-Bains, l'un des critères essentiels de ces législatives sera le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient bénéficier à l'abstention à Sermaize-les-Bains (51250). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 320 personnes en âge de voter dans la localité, 26,34% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,38% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Sermaize-les-Bains aux législatives ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 1 881 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, parmi les 1 414 inscrits sur les listes électorales à Sermaize-les-Bains, 43,78% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 39,46% pour le second round.