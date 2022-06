Résultat de la législative à Signes : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Signes ? Les habitants de Signes avaient livré 13,81% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,73% et 0,65% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 18,19% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Signes, des sondages aussi justes ? Le chef de l'Etat avait obtenu 17,14% des voix à Signes, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen se hissait à 40,04% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,81% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être infléchir ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Signes L'une des grandes inconnues des élections législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Signes. L'inflation serait notamment susceptible d'impacter le taux de participation à Signes (83870). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 78,03% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,52% au premier tour, soit 2 047 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Signes ? Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des scrutins passés, les 2 936 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 60,07% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Signes, contre une abstention de 58,19% au deuxième round.