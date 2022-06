En direct

20:05 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Simandre ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Simandre comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,58% des suffrages en avril dernier dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,8% et 2,15% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 21,53% à Simandre pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Simandre ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Simandre au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Simandre cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,09% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 24,54%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,58% et Éric Zemmour à 5,27%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche près de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Simandre À Simandre, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Simandre (71290) du vote. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,07% au sein de la ville, contre une abstention de 23,35% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Simandre en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'étude des résultats des dernières élections permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections législatives, 1 179 électeurs de Simandre s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 51,57%). La participation était de 37,81% pour le deuxième round.