En direct

18:47 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Sorgues ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,89% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Sorgues le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,28% et 0,89% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,17% du côté de la gauche (et donc 26,06% en comptant le score de Mélenchon).

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Sorgues ? La majorité a baissé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Sorgues. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le président avait obtenu 16,46% des voix à Sorgues, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national cumulait 36,36% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,89% (contre 22%).

14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives à Sorgues ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sorgues ? Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 25,02% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Sorgues, la participation peut-elle encore descendre à l'occasion des législatives 2022 ? Au cours des scrutins passés, les 19 035 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, sur les 13 167 personnes en âge de voter à Sorgues, 59,41% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 57,04% au dernier round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.