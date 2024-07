Résultat des législatives 2024 à Sauveterre (30150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - 26,23% pour les forces de gauche à Sauveterre Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Sauveterre, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 26,23% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 25,78% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a fortement avancé à Sauveterre Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN arrive vainqueur à Sauveterre ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en pôle position aux législatives 2022 à Sauveterre Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Sauveterre, récoltant 24,28% des suffrages sur place, contre 27,65% pour Anthony Cellier (Ensemble !). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM avec 53,87% contre 46,13% pour les perdants. Anthony Cellier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Pascale Bordes (Rassemblement National) déjà en avance avec 41,44% à Sauveterre aux législatives Pascale Bordes (Rassemblement National) a engrangé 41,44% des voix à Sauveterre dimanche 30 juin 2024, pour le premier round des élections législatives. Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Ensemble !) suivaient en obtenant 26,23% et 22,56% des votants. C'est aussi Pascale Bordes qui arrivait en tête dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Sauveterre ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 073 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. À Sauveterre, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 29,44%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 45,53% dans la commune de Sauveterre, contre une abstention de 46,46% en 2019. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Sauveterre, la participation était de 70,56% lors du premier tour des législatives 2024 À Sauveterre, le niveau d'abstention est à n'en pas douter l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Sauveterre pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 70,56%, dimanche dernier. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 80,06% au premier tour, c'est-à-dire 1 377 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,19% au premier tour. Au deuxième tour, 47,17% des votants ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Sauveterre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et la situation socio-économique de Sauveterre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,94%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,01%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2710,31 € par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 816 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,46%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,2%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sauveterre mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,87% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.