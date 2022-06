En direct

19:55 - Que vont décider les électeurs de gauche à Sornay ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,91% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Sornay le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,25% et 2,55% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 21,71% à Sornay pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Sornay ? Au précédent scrutin, à Sornay, Marine Le Pen achevait la course en première position au 1er round de l'élection avec 31,37% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,43%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 15,91% et Valérie Pécresse à 7,91%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines changeront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Sornay ce dimanche. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Sornay À Sornay, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 25,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,06% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Sornay ? L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 1 623 inscrits sur les listes électorales de Sornay s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 47,44%), à comparer avec un taux de participation de 40,73% pour le second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.