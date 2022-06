En direct

19:52 - Quel résultat à Soulac-sur-Mer pour la coalition de gauche ? Dans les 3 bureaux de vote de Soulac-sur-Mer, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait cumulé 13,82% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,84% et 1,38% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,04% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Soulac-sur-Mer.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Soulac-sur-Mer ? Avec 30,11% des suffrages, au premier round à Soulac-sur-Mer, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait deuxième à 25,29%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,82% et Éric Zemmour à 8,29%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question la donne à Soulac-sur-Mer. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Soulac-sur-Mer ? À Soulac-sur-Mer, le taux de participation constituera sans nul doute un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Soulac-sur-Mer. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 623 personnes en âge de voter dans la commune, 74,68% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,79% au premier tour, c'est-à-dire 1 988 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Soulac-sur-Mer lors des législatives ? L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,87% au premier tour dans la commune à Soulac-sur-Mer, contre une abstention de 46,8% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.