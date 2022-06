Résultat des législatives à Soultz-sous-Forêts - Election 2022 (67250) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat des élections législatives 2022 à Soultz-sous-Forêts est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Bas-Rhin

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Soultz-sous-Forêts Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 23,25% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 28,06% Anne Sander Divers droite 21,99% 20,24% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 10,62% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 9,42% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,71% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 2,91% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 1,50% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Soultz-sous-Forêts Taux de participation 43,20% 41,89% Taux d'abstention 56,80% 58,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,69% Nombre de votants 40 829 1 015

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Soultz-sous-Forêts. Dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin, les 2423 citoyens de Soultz-sous-Forêts ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin : 100 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Dans la ville, Stéphanie Kochert a engrangé 28% des voix. En 2e position, Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) glane 23% des suffrages. A la 3e place, Anne Sander (Divers droite) ramasse 20% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin s'élève à 42%.

Législatives 2022 à Soultz-sous-Forêts : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Soultz-sous-Forêts (67) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Soultz-sous-Forêts, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 27% et 11% des votes. Le choix des votants de Soultz-sous-Forêts était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 47% des votes.