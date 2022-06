Résultat de la législative à Soyaux : en direct

12/06/22 18:52

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Soyaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Du côté de la Nupes, les 29,67% de Jean-Luc Mélenchon à Soyaux donnent de l'espoir Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Soyaux. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,3% et 2,17% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 36,14% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Soyaux. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Soyaux ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Soyaux. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Soyaux cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 29,67% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 27,04%, puis Marine Le Pen à 20,03% et Éric Zemmour à 4,78%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Soyaux La participation constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Soyaux. Le conflit ukrainien serait capable de bénéficier à l'abstention à Soyaux (16800). Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 29,37% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors des élections législatives à Soyaux ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 9 862 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, 61,47% des personnes en âge de voter à Soyaux avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 54,41% au tour deux. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Soyaux 8 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Soyaux ce dimanche, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de postulants assez bas comparé à celui des autres circonscriptions. Les 5979 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 7 bureaux de vote et se prononcer pour cette première manche.

Résultat des élections législatives 2022 à Soyaux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Soyaux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Anna Martinese Rassemblement National Olivier Nicolas Divers extrême gauche Dominique de Lorgeril Reconquête ! Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Corinne Berthelot Ecologistes René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale Alice Clergeau Les Républicains Jean-François Dauré Divers gauche

Législatives 2022 à Soyaux : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 29,7% des voix au premier tour à Soyaux, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa propre réélection et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 27,0% et 20,0% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en rassemblant 66,3% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 33,7% des suffrages. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Quel sera le résultat des législatives à Soyaux ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.