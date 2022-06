Résultat de la législative à Sully-sur-Loire : 2e tour en direct

19/06/22 12:00

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sully-sur-Loire sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sully-sur-Loire. En direct 12:00 - Nouveau tour des législatives à Sully-sur-Loire ce 19 juin ! Si jamais vous avez encore des doutes concernant les prétendants finalistes de cette deuxième manche dans la circonscription de Sully-sur-Loire, ne paniquez pas. Les 4 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Sully-sur-Loire - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sully-sur-Loire aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Paris Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Sully-sur-Loire - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sully-sur-Loire Mathilde Paris (Ballotage) Rassemblement National 30,82% 25,33% Carine Barbier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,92% 11,77% Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,21% 13,32% Claude de Ganay Les Républicains 12,69% 12,49% Jean-Luc Riglet Divers droite 9,27% 31,15% Isabelle Lamarque Reconquête ! 3,48% 2,79% Philippe Gourret-Guénin Ecologistes 1,64% 1,37% Michel Naulin Divers extrême gauche 1,31% 1,49% Sébastien Cessac Divers 0,64% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Sully-sur-Loire Taux de participation 51,16% 48,47% Taux d'abstention 48,84% 51,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,35% Nombre de votants 36 257 1 711

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Sully-sur-Loire. À Sully-sur-Loire, les 3530 citoyens rattachés à la 3ème circonscription du Loiret ont choisi la candidature Divers droite. L'abstention parmi les citoyens figurant dans les listes électorales dans la commune pour la 3ème circonscription du Loiret s'établit à 52%. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Loiret : 62 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Jean-Luc Riglet a engrangé 31% des votes. Mathilde Paris (Rassemblement National) capte 25% des voix. Enfin, Kévin Merlot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 13% des votes.

Législatives 2022 à Sully-sur-Loire : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29% des voix au premier tour à Sully-sur-Loire. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 20% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 53% des voix face à Marine Le Pen (47%). Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Quel sera le résultat des législatives à Sully-sur-Loire (45) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.