Résultat de la législative à Survilliers : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round contre 55,4% en 2012. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,97% dans la commune de Survilliers au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,25% pour le dernier round.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone camouflent toutefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Survilliers. Grâce à 32,51% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Survilliers dimanche 12 juin lors du 1er tour de la législative. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 21,04% des suffrages. La candidature Rassemblement National glane 19,53% des voix.

Le résultat de la législative à Survilliers a été publié par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Les Républicains décroche la première position chez les 2406 citoyens de la 9ème circonscription du Val-d'Oise habitant à Survilliers. Reste à déterminer si les citoyens des 26 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Survilliers. Le taux d'abstention s'élève à 55% des électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription du Val-d'Oise (1 324 non-votants). Anthony Arciero a recueilli 33% des suffrages à l'échelle de la ville. Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National) le suivent grâce à 21% et 20% des votes.

Les électeurs de Survilliers ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des suffrages au premier tour à Survilliers. L'ancienne députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 23% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en empochant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?