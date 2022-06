Résultat des législatives à Survilliers - Election 2022 (95470) [PUBLIE]

12/06/22 23:45

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Survilliers est dorénavant officiel. C'est le candidat Les Républicains qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des citoyens de Survilliers de la 9ème circonscription du Val-d'Oise. L'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 55%, ce qui représente 1 324 non-votants. Les électeurs des 26 autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise voteront-ils comme ceux de Survilliers ? Anthony Arciero a enregistré 33% des suffrages. Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National) obtiennent respectivement 21% et 20% des suffrages.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Survilliers, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 70,46% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 830 personnes. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient en effet priver les isoloirs de leurs électeurs à Survilliers (95470).

A la dernière élection, à Survilliers, Marine Le Pen finissait à la meilleure place avec 28,07% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,59%, puis Emmanuel Macron avec 23,06% et Éric Zemmour à 6,69%. Les indications nationales des dernières heures modifieront sans doute cette donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Survilliers. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,81% et 1,24% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 29,64% à Survilliers pour ce premier tour.

Les électeurs de Survilliers ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des suffrages au premier tour à Survilliers. L'ancienne députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 23% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en empochant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?