Résultat des législatives à Taissy - Election 2022 (51500) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat des élections législatives 2022 à Taissy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Taissy Lise Magnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,20% 40,94% Thierry Besson (Ballotage) Rassemblement National 27,93% 23,88% Anthony Smith Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 15,67% Jean-Louis Devaux Les Républicains 10,14% 9,06% Pascal Picart Ecologistes 3,38% 2,99% Emilie Laurence Bry Reconquête ! 2,78% 4,69% Rémy Cruz Ecologistes 1,99% 0,96% Laurent Gosseau Divers extrême gauche 1,30% 1,39% Irma Thenance Droite souverainiste 0,49% 0,43% Georges Kuzmanovic Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Taissy Taux de participation 45,13% 56,03% Taux d'abstention 54,87% 43,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,32% Nombre de votants 34 790 952

Le résultat de l'élection législative à Taissy a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1699 habitants de Taissy votant dans la 4ème circonscription de la Marne. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Marne s'élève à 44% (952 votants). Lise Magnier a rassemblé 41% des votes. En deuxième place, Thierry Besson (Rassemblement National) recueille 24% des votes. Quant à lui, Anthony Smith (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 16% des votes. Les électeurs des 122 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Taissy ?

Législatives 2022 à Taissy : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 35,3% des voix au premier tour à Taissy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui endossa le costume du 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 25,3% et 13,5% des votes. Le choix des votants de Taissy était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (60,5% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 39,5% des suffrages. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Taissy (51) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel candidat préféreront-ils ?