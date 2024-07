Résultat des législatives 2024 à Châlons-en-Champagne : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Le 1er round des élections législatives 2024 à Châlons-en-Champagne a connu un pourcentage d'abstention de 39,17%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, sur les 23 528 personnes en âge de voter à Châlons-en-Champagne, 53,22% étaient effectivement restées chez elles. Le taux d'abstention était de 52,06% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Châlons-en-Champagne aux élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Châlons-en-Champagne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 43 877 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 287 entreprises, Châlons-en-Champagne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (68,58%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Châlons-en-Champagne abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 093 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 234 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,71%, synonyme d'une situation économique précaire. Pour conclure, Châlons-en-Champagne incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.