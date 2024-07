Résultat des législatives 2024 à Pontfaverger-Moronvilliers (51490) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a récolté 28,06% des votes à l'échelle du pays alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Pontfaverger-Moronvilliers, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 12,89% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 19,06% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 19 points à Pontfaverger-Moronvilliers

Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections des députés 2024. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.