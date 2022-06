Résultat de la législative à Tassin-la-Demi-Lune : en direct

En direct

18:48 - Du côté de la gauche, les 14,67% de Mélenchon à Tassin-la-Demi-Lune scrutés La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Tassin-la-Demi-Lune comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,67% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,7% et 1,23% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,6% à Tassin-la-Demi-Lune pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Tassin-la-Demi-Lune ? Les indications nationales des dernières semaines rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Tassin-la-Demi-Lune dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors de la présidentielle, à Tassin-la-Demi-Lune, Emmanuel Macron se hissait à meilleure place au premier round de l'élection avec 39,3% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,67%, puis Marine Le Pen avec 13,98% et Éric Zemmour à 11,44%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Tassin-la-Demi-Lune ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Tassin-la-Demi-Lune ? L'inflation qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient en effet détourner l'attention des habitants de Tassin-la-Demi-Lune du vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,41% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,74% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation aux législatives à Tassin-la-Demi-Lune peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 22 759 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes législatives, 53,94% des personnes habilitées à voter à Tassin-la-Demi-Lune avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,31% au second tour.