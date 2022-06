Résultat des législatives à Terville - Election 2022 (57180) [PUBLIE]

12/06/22 22:29

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Terville est tombé. A l'occasion du premier round des élections législatives, les habitants de Terville inscrits dans la 8ème circonscription de la Moselle ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 63%, ce qui représente 3 207 non-votants. Au niveau de la commune, Céline Leger a effectivement engrangé 32% des suffrages. Elle ressort devant Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurent Jacobelli (Rassemblement National) qui obtiennent 28% et 25% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 30 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription de la Moselle.

Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, parmi les 4 932 personnes en âge de voter à Terville, 66,22% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 61,17% au deuxième round.

À Terville, l'un des critères principaux de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation. La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des Français est de nature à détourner l'attention des habitants de Terville de leur devoir civique. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,95% des électeurs de la ville, contre une abstention de 31,73% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Terville, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 27,03% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 25,21%, puis Marine Le Pen à 24,91% et Éric Zemmour à 6,81%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Terville dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Terville. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,13% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 30,78% à Terville pour ce premier tour.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Terville ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27% des suffrages au premier tour à Terville, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 25% et 25% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Terville avec 56% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 44% des votes.