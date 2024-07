Résultat des législatives 2024 à Thionville : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Thionville : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Thionville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 42 163 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 797 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 25 368 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,16%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 3 411 personnes (8,24%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 068 €/an, la ville vise plus de prospérité. En conclusion, Thionville incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.