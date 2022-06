Résultat de la législative à Thise : en direct

12/06/22 11:31

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Thise sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:31 - A quelle heure se terminent les législatives à Thise ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Thise, les 3 bureaux de vote (de Salle des Fetes A A E à Salle des Fetes P A Z) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 9 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Thise

Les élections législatives 2022 auront lieu à Thise comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Chafia Kaoulal Les Républicains Stéphane Ravacley Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Alauzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claudine Meyer Régionaliste Barbara Carrau Reconquête ! Geoffrey Thomassin Divers Jim Prenel Droite souverainiste Brigitte Vuitton Divers extrême gauche Eric Fusis Rassemblement National

Législatives 2022 à Thise : les enjeux

Les électeurs de Thise (25220) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 33,53% des voix au premier tour à Thise, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 18,68% et 17,76% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Thise avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 66,01% des suffrages, abandonnant par conséquent 33,99% des suffrages à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?