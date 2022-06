Résultat de la législative à Tigery : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Tigery sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Tigery. En direct 18:09 - Une pôle position à Tigery pour la coalition insoumise pour ces législatives Un total de 30,74% des votes pouvait être estimé pour la coalition de gauche avant ces législatives à Tigery. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Tigery ont pourtant apporté 30,8% de leurs voix à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour le 1er round de l'élection législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Tigery ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a amassé 30,8% des voix pour le 1er round des législatives dimanche 12 juin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 30,2% des voix. La candidature Rassemblement National décroche 20,22% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation va-t-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives à Tigery ? Au cours des dernières années, les 4284 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 64,67% des inscrits sur les listes électorales de Tigery avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 54,06% pour le deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Suite et fin des élections législatives 2022 à Tigery ce dimanche ! Les caractéristiques de ce 2ème volet des législatives 2022 à Tigery sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent les finalistes. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 20 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour améliorer la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 à Tigery - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Tigery aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Marie Guévenoux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadhera Beletreche Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Tigery - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Tigery

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tigery Nadhera Beletreche (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,44% 30,80% Marie Guévenoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,79% 30,20% Philippe Steens Rassemblement National 15,86% 20,22% Faten Hidri Union des Démocrates et des Indépendants 9,35% 5,03% Paul-Henri Merrien Reconquête ! 4,97% 5,55% Lionel Mazurié Droite souverainiste 3,30% 2,47% Antonin Bernard Ecologistes 2,36% 3,92% Benoit Grisaud Divers extrême gauche 1,43% 1,71% Michel Benamou Divers 0,50% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Tigery Taux de participation 45,76% 46,75% Taux d'abstention 54,24% 53,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,25% Nombre de votants 36 028 1 192

Le résultat de l'élection législative 2022 à Tigery a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. À Tigery, les 2550 citoyens votant dans la 9ème circonscription de l'Essonne ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 9ème circonscription de l'Essonne s'établit à 47%. Nadhera Beletreche a rassemblé 31% des votes. Elle devance Marie Guévenoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Steens (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 30% et 20% des suffrages. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription électorale résultera de la conduite des électeurs des 12 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Tigery : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29% des suffrages au premier tour à Tigery. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24% et 21% des votes. Le choix des administrés de Tigery était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (60% des voix), abandonnant ainsi 40% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Tigery (91) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ?