En direct

19:27 - Quel résultat à Tigery pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les inscrits de Tigery avaient donné 23,59% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,35% et 1,14% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,49% à gauche (vote Mélenchon exclu).

16:30 - À Tigery, des sondages aussi justes qu'en France ? Avec 28,88% des suffrages exprimés, au 1er round à Tigery, Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 23,59%, devançant Marine Le Pen à 21,1% et Éric Zemmour à 9,33%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures modifieront sans doute la donne à Tigery ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Tigery ? À Tigery, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs principaux de ces législatives. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 73,26% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,25% au premier tour, ce qui représentait 1 986 personnes. L'inflation qui alourdit les finances des ménages est de nature à éloigner les électeurs de Tigery (91250) des urnes.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Tigery en 2017 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, sur les 2 301 inscrits sur les listes électorales à Tigery, 64,67% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,06% pour le dernier round.