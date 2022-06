Résultat de la législative à Tonneins : en direct

En direct

18:54 - Que vont trancher les supporters de gauche à Tonneins ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,4% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Tonneins le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,8% et 2,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 26,39% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Tonneins, des sondages tout aussi pertinents ? La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Tonneins. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Tonneins, Marine Le Pen avait terminé en première position de la dernière élection avec 29,04% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,4%. On trouvait plus loin, avec 20,86%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,51%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Tonneins L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux de participation à Tonneins. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 29,95% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 28,53% au premier tour. L'inflation et ses conséquences sur la vie des familles pourraient potentiellement favoriser l'abstention à Tonneins.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Tonneins lors du premier tour des législatives 2022 ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Au moment des élections législatives de 2017, sur les 6 325 inscrits sur les listes électorales à Tonneins, 56,49% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 51,05% pour le tour deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.