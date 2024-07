Résultat des législatives 2024 à Marmande : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:28 - À Marmande, le chiffre phare de ces législatives 2024 reste la participation À Marmande, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 38%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,76% au premier tour et 49,74% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,15% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 30,74% au second tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Marmande : ce qu'il faut savoir Dans le cadre de la campagne électorale législative, Marmande est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 239 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 527 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 486 résidents étrangers, représentant 8,61% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2005,1 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,64%, annonçant une situation économique tendue. Pour conclure, Marmande incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.