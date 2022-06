Résultat de la législative à Torreilles : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Rassemblement National en première place à Torreilles

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Torreilles. La candidature Rassemblement National a engrangé 36,23% des votes pour le 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 22,61% et 19,64% des votes.