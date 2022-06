Résultat des législatives à Toulon - Election 2022 (83000) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Toulon

Le résultat des élections législatives 2022 à Toulon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Toulon La commune de Toulon est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Var (PUBLIE) 2ème circonscription du Var (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Var

C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de bulletins de votes auprès des 72255 citoyens de Toulon votant dans la 1ère circonscription du Var. L'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de la 1ère circonscription du Var s'établit à 54% (33 505 votants). Au niveau de la ville, Yannick Chenevard a collecté 31% des votes. En 2e place, Amaury Navarranne (Rassemblement National) décroche 25% des voix. De son côté, Eric Habouzit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulon Yannick Chenevard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,00% 31,00% Amaury Navarranne Rassemblement National 24,56% 24,56% Eric Habouzit Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,65% 19,65% Philippe Heno Reconquête ! 10,51% 10,51% Philippe Vitel Les Républicains 6,64% 6,64% Marie Gianolzo Ecologistes 2,83% 2,83% Françoise Benoit-Lizon Ecologistes 1,98% 1,98% Deborah Duponchel Droite souverainiste 1,33% 1,33% Caroll Boulanger Divers 0,87% 0,87% Marie-Renée Balty Divers extrême gauche 0,63% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Toulon Taux de participation 46,37% 46,37% Taux d'abstention 53,63% 53,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,36% Nombre de votants 33 505 33 505

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Var

C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 33531 citoyens de Toulon votant dans la 2ème circonscription du Var. A l'échelle de la ville, Laure Lavalette a enregistré 29% des votes. Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 29% et 20% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Var s'établit à 58%. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 9 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Toulon.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulon Laure Lavalette Rassemblement National 30,86% 29,20% Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 28,52% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 19,78% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 7,78% Julien Argento Les Républicains 6,29% 4,59% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 1,95% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,60% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,52% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 1,33% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 1,27% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 0,93% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,67% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,86% Participation au scrutin Circonscription Toulon Taux de participation 45,01% 41,59% Taux d'abstention 54,99% 58,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,46% Nombre de votants 41 634 13 946

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Toulon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Pour la Nupes, les 19,62% de Mélenchon à Toulon font espérer La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Toulon comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 19,62% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,66% et 1,08% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,74% du côté de la gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Toulon ? La majorité a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines se répéteront probablement à Toulon dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 24,21% des voix à Toulon, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 25,28% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,62% (contre 21,95%). 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Toulon L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Toulon. La peur d'un retour de l'épidémie de covid-19 serait de nature à relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Toulon. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,96% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 29,62% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Toulon peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Au cours des dernières années, les 178 065 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 62,58% au premier tour au sein de Toulon, contre une abstention de 56,09% au deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Toulon Les résultats des législatives 2022 à Toulon seront connus tard ce dimanche, les derniers bureaux de vote n'accueillant plus de participants à 19 heures au terme du tour initial de scrutin. Et ces résultats seront multiples : la ville dénombre en effet 2 circonscriptions où s'opposent 23 candidats en tout. Il faudra donc bien faire la diustinction ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de la ville qui seront dévoilés à titre indicatif.

Législatives 2022 à Toulon : les enjeux