En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Évenos ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 9,58% à Évenos pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 18% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Évenos, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé également 18,01% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Évenos Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Évenos entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 40% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 42,34% à Évenos au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Évenos, avec 42,34% des bulletins valides, soit 464 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 10,68%, qui avait elle-même devancé Marion Maréchal avec 10,22%.

14:32 - Évenos avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives à Évenos que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 28,91% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés chacun par 23,65% et 13,92%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,28% contre 42,72%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Évenos ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le Rassemblement national parvenait en première position à Évenos lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Var, c'est Laure Lavalette qui s'imposait au premier tour avec 29,91%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,02%.

11:02 - Démographie et politique à Évenos, un lien étroit Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Évenos, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 2 407 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 249 entreprises, Évenos se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,63% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,6% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 41,15% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 346,71 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Évenos, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Évenos L'un des critères principaux des élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Évenos. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des foyers français est notamment susceptible de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Évenos. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,11% dans la ville, à comparer avec une abstention de 24,65% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,11% au premier tour et seulement 55,06% au deuxième tour. Quel député détrônera Laure Lavalette dans la 2ème circonscription du Var ?