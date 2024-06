En direct

19:50 - Au Revest-les-Eaux, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait terminé à 9,1% au Revest-les-Eaux début juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 17% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,17%), de Marie Toussaint (3,98%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,09%). Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 14,51% des voix dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,54% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vivement avancé au Revest-les-Eaux Que retenir des résultats des dernières élections ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi au Revest-les-Eaux le 9 juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Dans le détail, 934 électeurs du Revest-les-Eaux se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 44,24% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,41% et Marion Maréchal à 10,37%.

14:32 - Marine Le Pen en tête au Revest-les-Eaux au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits au Revest-les-Eaux pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,53% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,86% et 14,14% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 13,63% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 56,99%, devant Emmanuel Macron à 43,01%.

12:32 - Quel score au Revest-les-Eaux pour la majorité aux élections législatives ? Lors des dernières législatives au Revest-les-Eaux, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 26,08% des votants ayant choisi son binôme, contre 42,61% pour Ange Musso (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 60,18%. Ange Musso remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Revest-les-Eaux : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives au Revest-les-Eaux comme dans toute la France. Avec ses 4 002 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 295 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 190 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,09%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,32% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,76%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 35 522 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, au Revest-les-Eaux, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées au Revest-les-Eaux : scrutin en cours L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Début juin, durant les européennes, le pourcentage d'abstention représentait 37,95% au niveau du Revest-les-Eaux (Var), contre une abstention de 46,4% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,41% au premier tour et seulement 44,38% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.