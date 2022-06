Résultat des législatives à Tourcoing - Election 2022 (59200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Tourcoing

Le résultat des élections législatives 2022 à Tourcoing est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultats élections législatives par circonscription à Tourcoing La commune de Tourcoing est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 9ème circonscription du Nord (PUBLIE) 10ème circonscription du Nord (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Nord

À Tourcoing, les 25691 citoyens inscrits dans la 9ème circonscription du Nord ont penché pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Odile Vidal-Sagnier a raflé 34% des voix. Violette Spillebout (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 28% des suffrages. A la 3e position, Christine Landru (Rassemblement National) capte 17% des voix. L'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 9ème circonscription du Nord atteint 66% (17 029 non-votants). Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 4 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Tourcoing.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tourcoing Violette Spillebout Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,92% 27,64% Odile Vidal-Sagnier Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,22% 34,49% Nicolas Papiachvili Les Républicains 20,45% 8,12% Christine Landru Rassemblement National 9,63% 16,76% Sylvie Goddyn Reconquête ! 4,38% 3,61% Eric Galera Divers 2,15% 2,48% Laurent Leturque Ecologistes 2,14% 2,96% Carla Clavel Droite souverainiste 1,16% 1,92% Chantal Sarazin Divers extrême gauche 0,95% 2,01% Participation au scrutin Circonscription Tourcoing Taux de participation 47,75% 33,72% Taux d'abstention 52,25% 66,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,57% Nombre de votants 44 089 8 662

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Nord

Au sein de la 10ème circonscription du Nord, les citoyens de Tourcoing ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 10ème circonscription du Nord s'élève à 68% (soit 11 867 votants). A l'échelle de la commune, Gérald Darmanin a engrangé 34% des suffrages. Leslie Mortreux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Mélanie d'Hont (Rassemblement National) le suivent grâce à 32% et 20% des suffrages. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 5 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Tourcoing.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tourcoing Gérald Darmanin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,11% 33,82% Leslie Mortreux Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,08% 31,94% Mélanie d'Hont Rassemblement National 21,91% 19,86% Louis Bleuzé Reconquête ! 3,38% 2,53% Jérôme Garcia Les Républicains 3,05% 1,82% Oueb Leuchi Ecologistes 2,99% 2,85% Romain Van Gansen Ecologistes 2,60% 2,49% Christophe Charlon Divers extrême gauche 1,58% 2,07% Valérie Dumortier Droite souverainiste 1,28% 1,55% Marcellin Brazon Divers droite 1,01% 1,07% Participation au scrutin Circonscription Tourcoing Taux de participation 38,02% 31,69% Taux d'abstention 61,98% 68,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,70% Nombre de votants 31 257 11 867

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tourcoing sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat à Tourcoing pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Tourcoing. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,26% et 1,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 40,62% à Tourcoing pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Tourcoing ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Tourcoing au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Tourcoing, Jean-Luc Mélenchon obtenait la première position avec 36,2% des voix, devant Marine Le Pen à 23,43%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron, en troisième position avec 23,39% et Éric Zemmour à 4,62%. 14:30 - À Tourcoing, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? À Tourcoing, le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 62 893 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 58,59% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 61,63% au premier tour, soit 38 760 personnes. L'inflation qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment susceptibles d'inciter les citoyens de Tourcoing (59200) à rester chez eux. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Tourcoing en 2017 ? L'observation des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 31,78% au premier tour dans la commune à Tourcoing. Le taux de participation était de 24,96% au tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Tourcoing 19 candidats se présentent dans les 2 circonscriptions de Tourcoing ce 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 62893 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 49 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce premier round.

