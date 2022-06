Dans les 4 bureaux de vote de Tourves, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 17,95% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,93% et 0,81% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 22,69% à Tourves pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Tourves ?

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Tourves ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or à Tourves, Marine Le Pen achevait la course en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,5% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,95%. On trouvait plus loin, avec 17,63%, Emmanuel Macron et enfin, à 12,54%, Éric Zemmour.