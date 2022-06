Résultat de la législative à Trappes : en direct

12/06/22 18:46

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Trappes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Trappes ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si le premier tour de la présidentielle s'était bornée à Trappes, le candidat insoumis ayant cumulé 60,61% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,65% et 0,82% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 63,08% à Trappes pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Trappes ? Emmanuel Macron avait obtenu 16,6% des voix à Trappes, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen grimpait à 10,75% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 60,61% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours modifieront peut-être ce tableau lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Trappes ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention à Trappes. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à pousser les citoyens de Trappes (78190) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 41,31% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 28,25% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Trappes lors des élections législatives 2022 ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des dernières années, les 32 236 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes législatives, 37,29% des inscrits sur les listes électorales de Trappes s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 27,31% au second round. 09:30 - Trappes bénéficie d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce 1er volet des législatives à Trappes, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On trouve 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 14 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Trappes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Trappes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Olivier Gallant Droite souverainiste Aurélie Piacenza Ensemble ! (Majorité présidentielle) Raouf Maïza Divers Christophe Aubin Ecologistes William Martinet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrick Planque Divers extrême gauche Sophie Chabanet Rassemblement National Aymeric Delefosse Divers Jean-Luc Tramoni Ecologistes Philippe Benassaya Les Républicains Alexandre Arnaud Reconquête !

Législatives 2022 à Trappes : les enjeux

Les électeurs de Trappes (Yvelines) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 61% des suffrages au premier tour à Trappes, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti "La République En Marche" et la présidente du RN avaient obtenu 17% et 11% des votes. Avec la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 74% des suffrages face à Marine Le Pen (26%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la gauche rassemblée aux législatives ?