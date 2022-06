Résultat de la législative à Trélissac : en direct

En direct

18:55 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Trélissac ? Dans les 6 bureaux de vote de Trélissac, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 18,97% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,92% et 2,02% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,94% à gauche, score de Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Trélissac ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répercuteront certainement à Trélissac dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité est tombée à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Lors de la dernière élection, à Trélissac, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote au premier tour de la présidentielle avec 27,68% des voix, devant Marine Le Pen à 22,04%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 18,97% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,69%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Trélissac ? À Trélissac, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 5 120 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,84% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 79,92% au premier tour, c'est-à-dire 4 092 personnes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait inciter les citoyens de Trélissac (24750) à rester chez eux.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Trélissac ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 58,8% des personnes habilitées à participer à une élection à Trélissac avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 53,76% au dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.