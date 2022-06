Résultat de la législative à Trilport : en direct

12/06/22 11:18

Les citoyens de Trilport ( Seine-et-Marne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 26,21% des suffrages au premier tour à Trilport. La candidate d'extrême-droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,81% et 24,74% des votes. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en empochant 53,71% des votes face à Marine Le Pen (46,29%).