Résultat de la législative à Troarn : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Troarn sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Troarn Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Troarn et il n'est pas trop tard pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Troarn

Les élections législatives 2022 auront lieu à Troarn comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Camille Brou Les Républicains Christophe Garcia Divers extrême gauche Céline Deslandes Rassemblement National Virginie Cronier Divers centre Esteline Caillemer Reconquête ! Angélique Francoise Droite souverainiste Sylvie Dumont Prieux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Ambourg Droite souverainiste Julien Lerendu Ecologistes Arthur Delaporte Nouvelle union populaire écologique et sociale Vincent Sénétaire Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Troarn : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Troarn (Calvados) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30.3% des suffrages au premier tour à Troarn, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27.6% et 21.3% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Troarn grâce à 54.7% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 45.3% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ?