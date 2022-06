En direct

19:52 - Quel résultat aux législatives d'Uchaux pour les Insoumis et leurs alliés ? Les habitants d'Uchaux avaient concédé 11,43% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de l'élection présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,79% et 1,08% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 15,3% à Uchaux pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Uchaux ? Lors de la dernière échéance, à Uchaux, Marine Le Pen avait fini la course en tête au 1er tour de la présidentielle avec 28,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,01%. On trouvait plus loin Éric Zemmour avec 15,57% et Jean-Luc Mélenchon à 11,43%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement modifier ces équilibres lors des législatives dans la cité ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Uchaux Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 à Uchaux. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 420 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,06% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 79,79% au premier tour, c'est-à-dire 1 133 personnes. La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des Français combinée avec les incertitudes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment susceptibles de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Uchaux (84100).

11:30 - À Uchaux quel était le pourcentage de l'abstention à Uchaux en 2017 ? Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 1 708 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 1 317 inscrits sur les listes électorales à Uchaux, 51,52% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,14% pour le second tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.