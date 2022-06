En direct

19:45 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Vaivre-et-Montoille ? Les inscrits de Vaivre-et-Montoille avaient livré 19,02% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,61% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 24,33% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Vaivre-et-Montoille.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Vaivre-et-Montoille ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Vaivre-et-Montoille. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Avec 28,07% des votes, au 1er tour à Vaivre-et-Montoille cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 27,67%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,02% et Éric Zemmour à 7,48%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Vaivre-et-Montoille ? À Vaivre-et-Montoille, la participation constituera l'une des clés du scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 982 personnes en âge de voter dans la ville, 76,41% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 78,91% au premier tour, ce qui représentait 1 564 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français sont de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Vaivre-et-Montoille (70000).

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Vaivre-et-Montoille ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Durant les législatives de 2017, 2 080 personnes habilitées à voter à Vaivre-et-Montoille s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 58,61%). Le taux de participation était de 60,19% pour le round numéro deux.