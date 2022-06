En direct

19:08 - Pour la gauche, les 15,65% de Mélenchon à Val d'Erdre-Auxence observés Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Val d'Erdre-Auxence, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait obtenu 15,65% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,23% et 2,02% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 23,9% à Val d'Erdre-Auxence pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Val d'Erdre-Auxence ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Val d'Erdre-Auxence dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Avec 35,03% des suffrages, à Val d'Erdre-Auxence cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,74%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,65% et Yannick Jadot à 6,23%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - À Val d'Erdre-Auxence, l'enjeu majeur de ces élections législatives demeure l'abstention L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces législatives à Val d'Erdre-Auxence. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs du pétrole et du gaz sont par exemple capables d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Val d'Erdre-Auxence. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 527 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,65% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,29% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des élections législatives 2022 à Val d'Erdre-Auxence ? L'étude des résultats des précédents scrutins permet de comprendre le vote des citoyens de cette localité. A l'occasion des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 48,79% au premier tour dans la commune à Val d'Erdre-Auxence. La participation était de 39,5% pour le tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.