Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Valence comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 17,09% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,9% et 2,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 22,62% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Valence ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Valence. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Valence, Marine Le Pen figurait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,34% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 22,88%. On trouvait plus loin, avec 17,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,58%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à 21,95%.