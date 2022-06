Résultat de la législative à Valentigney : en direct

En direct

18:50 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Valentigney ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Valentigney. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,65% et 1,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 34,29% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Valentigney.

16:30 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Valentigney ? L'élection présidentielle d'avril, à Valentigney, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 30,53% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 25,29%, puis Emmanuel Macron à 21,09% et Éric Zemmour à 7,43%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - À Valentigney, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Valentigney ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 34,65% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 30,5% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient par exemple capables de détourner l'attention des citoyens de Valentigney (25700) du vote.

11:30 - Les chiffres de la participation aux élections législatives, un élément essentiel à Valentigney ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 42,78% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Valentigney, contre une participation de 38,82% au round deux. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.