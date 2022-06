En direct

19:37 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Valloire-sur-Cisse ? Dans les 3 bureaux de vote de Valloire-sur-Cisse, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 18,63% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,32% et 2,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 27,14% pour la Nupes pour ces législatives à Valloire-sur-Cisse.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Valloire-sur-Cisse ? Emmanuel Macron avait obtenu 30,05% des voix à Valloire-sur-Cisse, à l'issue de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen grimpait à 22,11% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,63% (contre 22%). Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler la situation lors des législatives à Valloire-sur-Cisse. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Valloire-sur-Cisse À Valloire-sur-Cisse, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment susceptible de détourner les citoyens de Valloire-sur-Cisse (41150) des isoloirs. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,3% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,06% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives, un élément déterminant à Valloire-sur-Cisse ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,55% au premier tour des votants de Valloire-sur-Cisse. L'abstention était de 45,1% pour le deuxième round.