Résultat des législatives à Valréas - Election 2022 (84600) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Pour ce premier tour des élections législatives 2022, la ville de Valréas fait l'objet d'une dérogation rendant possible la fermeture des bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18h. Un écart salvateur pour certains votants qui peineraient à faire leur choix sur les 10 candidats qui s'affrontent dans la seule et unique circonscription correspondant au territoire.

L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 6 264 inscrits sur les listes électorales à Valréas, 50,3% étaient allés voter au premier tour, contre un taux de participation de 46,26% pour le deuxième tour. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

À Valréas, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,77% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,79% au premier tour, c'est-à-dire 4 757 personnes. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple capable de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Valréas (84600).

Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Valréas, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 22,75% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,11% et 0,96% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 26,82% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs résidant à Valréas placeront-ils en première place des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30.3% des votes au premier tour à Valréas, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 22.8% et 20.1% des votes. Le choix des électeurs de Valréas était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (53.3% des voix), abandonnant donc 46.7% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?