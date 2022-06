Résultat des législatives à Vatan - 2e tour élection 2022 (36150) [DEFINITIF]

19/06/22 20:28

Résultats des législatives 2022 à Vatan

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Vatan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de l'Indre

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vatan Nicolas Forissier Les Républicains - 60,72% Fabien Thirion Rassemblement National - 39,28% Participation au scrutin Circonscription Vatan Taux de participation - 45,10% Taux d'abstention - 54,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 6,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 4,37% Nombre de votants - 686

Le résultat de la législative 2022 à Vatan est dorénavant publié. La prochaine date dans l'agenda politique est prévue pour 2024 : il s'agira du résultat de l'élection des députés européens à Vatan . Les 1521 citoyens de Vatan votant dans la 2ème circonscription de l'Indre ont opté pour la candidature Les Républicains dimanche 19 juin. Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 158 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Indre. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs de la commune pour cette circonscription s'établit à 54.9% (835 non-votants). Dans la finale qui le confrontait à Fabien Thirion (Rassemblement National), Nicolas Forissier a recueilli 60.72% des suffrages dans la commune. Quant à lui, Fabien Thirion obtient 39.28% des suffrages.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vatan Nicolas Forissier (Ballotage) Les Républicains 25,52% 30,38% Fabien Thirion (Ballotage) Rassemblement National 23,64% 20,70% Aymeric Compain Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,00% 24,73% Sophie Guerin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,36% 14,92% Jean Michel Péroux Reconquête ! 3,57% 3,09% Alexandra Botton Divers droite 2,24% 2,15% Damien Mercier Divers extrême gauche 1,96% 1,75% Roland Cash Ecologistes 1,36% 0,81% Annie Berthault-Korzhyk Droite souverainiste 1,35% 1,48% Participation au scrutin Circonscription Vatan Taux de participation 52,12% 49,41% Taux d'abstention 47,88% 50,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 0,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,53% Nombre de votants 46 051 752

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vatan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vatan. En direct 18:51 - La Nouvelle union populaire avait terminé en 2e position la semaine passée à Vatan Dans l'unique bureau de vote de Vatan, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés lors de l'élection législative seront sans doute décisives ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. Le candidat insoumis avait obtenu 24,73% des suffrages lors de cette première manche. Ce score est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. À Vatan, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,59%, 2,61%, 1,71% et 2,89% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 23,8% à Vatan pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Vatan ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Vatan. A l'occasion du 1er round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Vatan ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 30,38% des suffrages. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 24,73% des votes. Enfin, la candidature Rassemblement National obtient 20,7% des votes. 13:30 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives à Vatan ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? La semaine dernière, 49,41% des personnes en capacité de participer à une élection à Vatan avaient pris part à l'élection. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette localité lors des dernières élections ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,91% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 25,83% au premier tour. 10:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Vatan ? Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Vatan devraient être publiés pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte rapidement qui des candidats finalistes aura son billet pour l'Assemblée dans les 5 ans à venir.

Législatives 2022 à Vatan : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,1% des voix au premier tour à Vatan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,9% et 16,6% des suffrages. Le choix des habitants de Vatan était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,8% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 48,2% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Vatan (36150) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.