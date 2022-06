Résultat de la législative à Vatan : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Vatan dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vatan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vatan ? À Vatan, l'un des critères importants de ces élections législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement inciter les électeurs de Vatan (36150) à se désintéresser du scrutin. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,09% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 74,17% au premier tour, soit 1 134 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Vatan ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 50,1% des électeurs de Vatan avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,7% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les habitants de Vatan ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori 9 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Vatan ce dimanche, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Les 1529 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour aller dans le bureau de vote et faire leur choix pour cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Vatan

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vatan comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Indre

Tête de liste Liste Jean Michel Péroux Reconquête ! Roland Cash Ecologistes Aymeric Compain Nouvelle union populaire écologique et sociale Damien Mercier Divers extrême gauche Annie Berthault-Korzhyk Droite souverainiste Alexandra Botton Divers droite Fabien Thirion Rassemblement National Sophie Guerin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Forissier Les Républicains

Législatives 2022 à Vatan : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,1% des voix au premier tour à Vatan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,9% et 16,6% des suffrages. Le choix des habitants de Vatan était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,8% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 48,2% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Vatan (36150) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.