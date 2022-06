Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Vauréal. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,5% et 1,35% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 42,94% à Vauréal pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vauréal ?

Lors de la présidentielle 2022, à Vauréal, Jean-Luc Mélenchon figurait en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 37,09% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,05%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 14,21% et Yannick Jadot à 4,5%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute infléchir la situation à Vauréal ce dimanche. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.