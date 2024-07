Résultat des législatives 2024 à Boissy-l'Aillerie (95650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche unie a fait 47,56% au second tour il y a deux ans Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale à l'issue du premier round des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,63% des votes à Boissy-l'Aillerie. Une somme à compléter néanmoins avec les 27,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 47,56% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Boissy-l'Aillerie lors des législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très commenté. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part de suffrages arrachés par les lepénistes à Boissy-l'Aillerie s'élève par ailleurs à 12 points sur la même période (de 19,23% en 2022 à 31,85% le 30 juin dernier). Suffisamment pour anticiper une implantation durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, localement, comme au niveau national. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Boissy-l'Aillerie, comptant 19,23%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 27,49% des voix. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin, avec 52,44%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,56%.

20:05 - Déjà 31,85% pour le RN à Boissy-l'Aillerie aux élections législatives Lisbeth Macé (Rassemblement National) a obtenu 31,85% des voix à Boissy-l'Aillerie le 30 juin 2024, pour le 1er round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Aurélien Taché (Union de la gauche) et Sonia Krimi (Ensemble pour la République) avec respectivement 28,63% et 21,89% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Aurélien Taché qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 43,13% devant Lisbeth Macé avec 22,78% et Sonia Krimi avec 19,15%. Un résultat qui changera certainement le visage du deuxième tour dans la localité.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Boissy-l'Aillerie ? Au cours des dernières années, les 2 054 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le premier round des élections législatives 2024 à Boissy-l'Aillerie a connu une participation de 71,83%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 55,35% des personnes en capacité de participer à une élection à Boissy-l'Aillerie s'étaient en effet rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 59,34% en 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Boissy-l'Aillerie ? L'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Boissy-l'Aillerie était de 28,17%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,08% des électeurs habilités dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,58% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,45% au premier tour. Au second tour, 49,89% des électeurs ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays qui grève les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient pourraient entre autres inciter les électeurs de Boissy-l'Aillerie à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Boissy-l'Aillerie : tour d'horizon démographique Dans la commune de Boissy-l'Aillerie, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 21,04% des résidents sont des enfants, et 18,98% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 722 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,11%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,09%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Boissy-l'Aillerie, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.