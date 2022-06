Résultat de la législative à Veigné : en direct

12/06/22 11:01

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Veigné ( Indre-et-Loire ) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette agglomération pour obtenir une majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Veigné, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21% et 16% des votes. Le choix des administrés de Veigné était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64% des suffrages), abandonnant ainsi 36% des voix à Marine Le Pen.